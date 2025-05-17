OnePlus Ace 5 Ultra - эксклюзивный для Китая смартфон для гейминга. Оснащён первым в линейке дисплеем с частотой 144 Гц.

Серия OnePlus Ace остаётся эксклюзивом для китайского рынка, хотя отдельные модели позднее появляются за его пределами под другими названиями, получая иной брендинг в рамках глобального портфеля компании. На фоне недавних утечек, сертификационных документов и тестов в бенчмарках устройства линейки Ace 5 всё чаще привлекают внимание. Очередную порцию сведений о OnePlus Ace 5 Ultra опубликовал надёжный инсайдер Digital Chat Station на Weibo - он регулярно делится достоверной информацией о китайских новинках.

источник изображения: gizmochinaНазвание Ace 5 Ultra было подтверждено ранее, когда в сети появилось изображение фирменной коробки устройства. Согласно актуальной информации, смартфон ориентирован на мобильный гейминг. Особое внимание производитель уделил дисплею с частотой обновления 144 Гц - это первый подобный случай в истории бренда. Ранее даже топовые флагманы OnePlus не выходили за пределы стандартных 120 Гц.

По данным источника, смартфон будет построен на базе флагманской однокристальной платформы MediaTek Dimensity 9400+, представленной как топовое решение в линейке чипов компании. Кроме того, упоминается наличие игрового ядра, способного повысить отзывчивость системы и уменьшить задержки в играх. Пока не уточняется, реализовано ли оно на аппаратном уровне или представляет собой программную оптимизацию, однако ориентация устройства на геймерскую аудиторию очевидна.