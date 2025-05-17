Цена — от 1099 €, старт продаж в июле 2025.

Acer анонсировала обновлённую версию настольного компьютера Predator Orion 3000, сделав акцент на компактности и мощности системы. Новинка построена на базе процессора Intel Core Ultra 7 265F и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5070 - актуальной пары для требовательных игр и задач по созданию контента.

источник изображения: gizmochina

Orion 3000 укомплектован оперативной памятью DDR5 с частотой до 5600 МГц и объёмом до 32 ГБ. Для хранения данных предусмотрен быстрый NVMe SSD объёмом 2 ТБ с интерфейсом PCIe Gen 4 и дополнительный HDD на 2 ТБ со скоростью 7200 об/мин.

Корпус объемом 28 литров получил сетчатые панели и боковую стенку из закалённого стекла, обеспечивающие эффективный воздухообмен. За охлаждение отвечают два 120-мм вентилятора с RGB-подсветкой, установленные спереди и сзади.

источник изображения: gizmochinaOrion 3000 оснащён современными интерфейсами: на передней панели находятся два USB 3.2 Gen 2 Type-A, один USB 3.2 Gen 2×2 Type-C и стандартные аудиоразъёмы. Сзади — четыре USB 2.0 Type-A, два USB 3.2 Gen 1 Type-A, ещё три аудиоразъёма и порт Ethernet Realtek 8111H LAN. Имеется беспроводной сетевой интерфейс Wi-Fi 7.

источник изображения: gizmochinaКонфигурация также предусматривает блок питания мощностью 850 Вт и набор слотов расширения: один PCIe 5.0 x16, один PCIe 3.0 x1, два разъёма под M.2 SSD и один слот M.2 для модуля WLAN.

Продажи Predator Orion 3000 стартуют в июле 2025 года. Базовая цена составит 1 099 евро.