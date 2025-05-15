Часы водонепроницаемы до 10 ATM, имеют точность до 20 сек/мес и автономность до 3 лет

Casio начала продажи женской модели G-Shock BGA-10 из серии Playful Hearts в Великобритании. Эти часы относятся к линейке Baby-G и ранее были выпущены в Японии как ударопрочная модель с оригинальным дизайном, ориентированная на женскую аудиторию.

источник изображения: notebookcheck

Основной визуальный акцент — четыре декоративных сердца разных размеров на циферблате. Их цвет меняется ежедневно благодаря подвижному элементу, установленному под основной поверхностью. Секундная стрелка стилизована под стрелу Купидона, а при снятии безеля на корпусе открывается дополнительный декоративный мотив в форме сердца.

источник изображения: notebookcheckВ Великобритании доступна белая версия BGA-10-7A. В Японии также представлены варианты в зелёном (BGA-10-3A), розовом (BGA-10-4A) и фиолетовом (BGA-10-6A) цветах, но информация о возможной поставке этих модификаций в Европу пока отсутствует.

источник изображения: notebookcheckКорпус BGA-10 выполнен из смолы и имеет габариты 46,6 × 42,1 × 11,4 мм. Заявленная точность хода 20 секунд в месяц, на правой стороне циферблата отображается текущий день месяца. Устройство защищено от воды до 10 ATM, что соответствует уровню, достаточному для плавания, но не для дайвинга. Срок службы батареи составляет до трёх лет.

Casio G-Shock BGA-10-7A уже доступен на британском рынке по цене £79,90. Компания не раскрывает планы по расширению продаж модели в других регионах.