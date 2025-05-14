В конце мая Infinix представит миру новый игровой смартфон GT 30 Pro, созданный для любителей мобильного гейминга.
Одна из ключевых особенностей модели - встроенные в рамку корпуса емкостные сенсорные триггеры. Они заменяют внешние аксессуары, обеспечивая мгновенный отклик в динамичных играх. Триггеры можно настроить под любые действия: от прыжка и стрельбы до сложных комбо через систему макросов. При этом вне игр кнопки адаптированы для повседневных задач, таких как переключение треков, быстрый запуск приложений или съемка фото.
Дизайн GT 30 Pro подчеркивает его игровую направленность. Задняя панель с кибер-механической текстурой дополнена динамической подсветкой Mechanical Light Wave. Она реагирует на 14 событий, включая входящие звонки, победы в матчах, уровень заряда и воспроизведение музыки. Пользователи могут выбирать из более чем 20 световых эффектов и трех стилей оформления, среди которых сдержанные пастельные варианты и яркие RGB-решения для фанатов киберспорта.
Наряду со смартфоном Infinix готовит к запуску линейку устройств GT Verse. В неё войдут планшет XPad GT, беспроводные наушники GT Buds, компактные наушники ZClip и портативный аккумулятор. Презентация всей серии запланирована на конец месяца.