В конце мая Infinix представит игровой смартфон GT 30 Pro с встроенными сенсорными триггерами, динамической RGB-подсветкой и кибер-дизайном.

В конце мая Infinix представит миру новый игровой смартфон GT 30 Pro, созданный для любителей мобильного гейминга.

Одна из ключевых особенностей модели - встроенные в рамку корпуса емкостные сенсорные триггеры. Они заменяют внешние аксессуары, обеспечивая мгновенный отклик в динамичных играх. Триггеры можно настроить под любые действия: от прыжка и стрельбы до сложных комбо через систему макросов. При этом вне игр кнопки адаптированы для повседневных задач, таких как переключение треков, быстрый запуск приложений или съемка фото.

источник изображения: gizmochinaДизайн GT 30 Pro подчеркивает его игровую направленность. Задняя панель с кибер-механической текстурой дополнена динамической подсветкой Mechanical Light Wave. Она реагирует на 14 событий, включая входящие звонки, победы в матчах, уровень заряда и воспроизведение музыки. Пользователи могут выбирать из более чем 20 световых эффектов и трех стилей оформления, среди которых сдержанные пастельные варианты и яркие RGB-решения для фанатов киберспорта.

источник изображения: gizmochinaНаряду со смартфоном Infinix готовит к запуску линейку устройств GT Verse. В неё войдут планшет XPad GT, беспроводные наушники GT Buds, компактные наушники ZClip и портативный аккумулятор. Презентация всей серии запланирована на конец месяца.