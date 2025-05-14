Amazfit анонсировала в Китае часы Balance 2 с сапфировым стеклом, аккумулятором на 21 день работы, ОС Zepp OS 5 и новыми функциями для бега и гольфа.

В Китае начались продажи умных часов Amazfit Balance 2 - обновлённой версии модели 2023 года. Устройство сохранило 1,5-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 480×480 пикселей, но получило корпус диаметром 47 мм (на 1 мм больше предшественника) с защитой из сапфирового стекла, повышающей устойчивость к царапинам. Вес новинки увеличился до 42 граммов, а в комплекте предлагаются кожаные ремешки чёрного или оранжевого цвета.

источник изображения: notebookcheckОсновным улучшением стал аккумулятор ёмкостью 658 мАч - на 200 мАч больше, чем у предыдущей модели. Это обеспечило автономность до 21 дня в обычном режиме и до 67 часов при активной работе GPS. Часы работают на чипсете T-Rex 3 с 32 ГБ памяти и обновлённой операционной системой Zepp OS 5, которая оптимизирует энергопотребление.

источник изображения: notebookcheckК функциональным нововведениям относятся двойные динамики для звонков по Bluetooth, расширенные спортивные режимы с аналитикой вертикальной амплитуды и времени контакта с поверхностью при беге, а также специализированный режим для гольфа с картами полей. Как и раньше, устройство поддерживает автономное хранение музыки и карт, а заявленная водонепроницаемость 10 ATM в будущем будет дополнена дайвинг-режимом через обновление прошивки. Стартовая цена Amazfit Balance 2 в Китае составляет 2199 юаней. О глобальном релизе и стоимости для других регионов производитель пока не сообщает.