Обе версии получили OLED-экраны, аккумулятор 6500 мАч, перископические камеры и металлический корпус.

Компания Vivo анонсирует выход серии смартфонов S30 в Китае. Линейка включает две модели: базовый Vivo S30 и компактный S30 Pro Mini. Согласно данным инсайдеров, оба устройства получат плоские OLED-экраны - 6.67 дюйма у стандартной версии и 6.31 дюйма у миниатюрной модификации. Емкость аккумулятора в обеих моделях составит 6500 мАч.

источник изображения: gizmochinaОсобое внимание привлекает S30 Pro Mini. Согласно утечкам, аппарат получит неанонсированный чип MediaTek Dimensity 9400e - усовершенствованную версию процессора Dimensity 9300+, представленного весной 2024 года. В комплектацию войдут тройная основная камера (50 МП Sony IMX882 с перископическим зумом, 8 МП и 50 МП модули), металлический корпус и X-осевой линейный мотор виброотклика. По неподтверждённым данным, для индийского рынка эта модель может выпускаться под названием Vivo X200 FE.

Базовый Vivo S30, как сообщают источники, сохранит перископическую камеру и металлическую рамку, но будет оснащён процессором Snapdragon 7 Gen 3 (кодовое имя SM7550). Обе модели планируется выпустить в четырёх вариантах расцветки: синем, золотом, розовом и чёрном.