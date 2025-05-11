С новым премиальным смартфоном среднего класса компания, вероятно, продолжит сотрудничество с BMW Motorsport, предложив обновленную цветовую гамму.

iQoo 13 может утратить статус единственного смартфона бренда на базе Snapdragon 8 Gen 4 с выходом модели Neo10 Pro+. Судя по новым рендерам, устройство сохранит узнаваемые черты линейки Neo10 — плоскую пластиковую рамку и выступающий модуль камеры. При этом Pro+ может стать единственной моделью в серии с синей слегка изогнутой задней панелью. Изображения также указывают на возможное появление нескольких вариантов расцветки с геометрическим узором, тогда как текущие версии Neo10 доступны максимум в двух цветах.

источник изображения: notebookcheckНовый дизайн, вероятно, продолжит сотрудничество iQoo с BMW Motorsport, которое уже реализовано во флагманской модели iQoo 13. Ожидается, что Neo10 Pro+ получит 2K-экран, сопоставимый по энергоэффективности, скорости отклика и качеству изображения с премиальными смартфонами на Snapdragon 8 Gen 4 от других производителей. Заявлена и улучшенная защита для глаз.

Среди ключевых особенностей — аккумулятор ёмкостью 7000 мАч с поддержкой 120-ваттной зарядки, а также ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Ориентировочная цена новинки в Китае составит около $410. Если характеристики подтвердятся, Neo10 Pro+ может стать одним из самых сбалансированных смартфонов в сегменте.