Модель получила двухслотовый дизайн с двумя вентиляторами, три видеовыхода и питание через 8-контактный разъём.

В сети всплыли первые фото игровой видеокарты Acer Radeon RX 9060 XT Nitro — её официальный дебют намечен на Computex 2025. Новинка бросается в глаза компактной двухслотовой системой охлаждения с парой вентиляторов и нестандартным набором портов. Инсайдер @momomo_us, известный точными утечками о железе, поделился кадрами пока неанонсированной модели.

источник изображения: notebookcheckДизайн карты выдержан в серых тонах с акцентами бренда Nitro, а питание обеспечивает один 8-контактный разъём. Интересно, что вместо привычных четырёх видеовыходов здесь только три: два DisplayPort и один HDMI 2.1. Возможно, это попытка снизить стоимость или следствие компактной системы охлаждения.

Ожидается, что RX 9060 XT на чипе AMD Navi 44 бросит вызов NVIDIA RTX 5060 Ti. Судя по утечкам, карта получит 2048 потоковых процессоров, энергопотребление около 200 Вт и две модификации: топовую с 16 ГБ GDDR6 за 400 долларов и упрощенную версию с 8 ГБ памяти в районе 300-350 долларов. Основной акцент AMD сделает на модель с увеличенным объемом VRAM, которая позиционируется как бюджетная альтернатива решениям «зеленых». Если информация подтвердится, релиз GPU может состояться в мае 2025 года.