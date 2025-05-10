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Аскар_Техник
Casio в коллаборации с Hender Scheme разрабатывают новые часы Casio G-Shock DW 5900
Релиз запланирован на май в Японии.

Японский модный бренд Hender Scheme и Casio вновь объединились, чтобы представить свежую версию культовых часов G-Shock. На этот раз в центре внимания — легендарная модель DW-5900, ретро-часы родом из 90-х. 

Слухи от японских инсайдеров говорят о релизе уже в мае, но официально бренды пока хранят молчание. Если верить утечкам, новинка сохранит фирменный стиль прошлых коллабораций: корпус в теплых кремово-бежевых тонах и кожаный ремешок, который со временем будет стареть благородно, покрываясь патиной. Это не просто дизайн — так Hender Scheme воплощает свою философию: материалы должны жить и меняться, как настоящая кожаная вещь, которая становится только лучше с годами.

источник изображения: notebookcheckЭто четвертая совместная работа брендов. В 2017 году они удивили мир моделью DW-5600 с ремешком из кожи растительного дубления — тогда впервые в истории G-Shock использовали натуральную кожу. Следом появилась бежевая DW-5750 (2020), а в 2023-м — темная DW-6900 с контрастом смолы и кожи. Все предыдущие коллаборации выпускались крошечными партиями, в основном для Японии, и улетали с прилавков мгновенно. Пока неясно, будет ли новая DW-5900 доступна за пределами Японии.

Поклонникам G-Shock рекомендуют следить за анонсами в официальных соцсетях брендов и на сайте Hender Scheme. Подробности, включая изображения и условия продажи, ожидаются в ближайшие недели.

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#casio
Источник: notebookcheck.net
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