Настройка доступна в меню «Питание» и полезна тем, кто часто использует консоль подключённой к док-станции.

Литий-ионные аккумуляторы со временем теряют ёмкость, особенно если их постоянно заряжать до 100%. Чтобы продлить жизнь батареи, многие производители внедряют умные решения. Например, функцию ограничения заряда. Если выставить лимит в 80%, устройство просто перестанет заряжаться на этой отметке. Это помогает сохранить до 90% исходной ёмкости даже после долгого использования. Такая технология уже давно работает в ноутбуках и электромобилях, а теперь добралась и до портативной консоли Steam Deck. В свежем бета-обновлении для неё добавили эту опцию.

источник изображения: notebookcheck

Те, кто тестирует бета-версии, найдут настройку в меню «Питание».

Обновление не только добавило новую функцию, но и упростило управление настройками. Теперь в разделе «Питание» собрали всё важное: отображение процента батареи, таймеры затемнения экрана и перехода в сон. Заодно починили пару досадных багов. Например, исправили глюки с вставкой текста через экранную клавиатуру и проблемы с гироскопом контроллера DualSense Edge, из-за которых в играх могла страдать точность управления.