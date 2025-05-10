По слухам, это модифицированный Oppo Pad 4 Pro. Презентация - конец июля в Китае, глобальный релиз позже.

Всего пару недель назад OnePlus представила смартфон 13T, а уже собирается удивить поклонников новинками. В центре внимания оказался флагманский планшет OnePlus Pad 2 Pro: детали о нём недавно просочились в сеть.

источник изображения: notebookcheckПо словам авторитетного инсайдера Digital Chat Station, сердцем устройства станет мощный Snapdragon 8 Elite. С этим чипом планшет войдёт в тройку самых продвинутых моделей 2024 года, разделив пьедестал с Oppo Pad 4 Pro и Lenovo Legion Y700 нового поколения.

Известно, что диагональ экрана - 13.2 дюйма с невероятно детализированным 3.4K-разрешением и плавной частотой 144 Гц. Внутри спрятан аккумулятор на 12 140 мА·ч. Его можно зарядить до 100% за считанные минуты благодаря 67-ваттной технологии. Память предлагают на выбор: от скромных 8/256 ГБ до солидных 16/512 ГБ. Правда, версии с терабайтом, увы, не предвидится.

источник изображения: notebookcheckЛюбопытно, что, по слухам, Pad 2 Pro может оказаться слегка переработанным Oppo Pad 4 Pro. Официальный анонс, скорее всего, пройдёт в конце месяца в Китае вместе с линейкой Ace 5 Extreme, а глобальный релиз запланирован на более поздний срок.