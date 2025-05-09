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Аскар_Техник
Casio анонсировала новые часы AE-1000W-5AV и AE-1000W-8AV с поддержкой нескольких часовых поясов
Модели, анонсированные на сайте бренда, поддерживают синхронизацию до двух часовых поясов, отображая время на нескольких экранах с картой текущей зоны.

Компания Casio анонсировала две новые модификации цифровых часов AE-1000W, впервые выпущенных в 2010 году. Модели AE-1000W-5AV и AE-1000W-8AV уже появились на международном сайте бренда. Оба варианта сохраняют узнаваемый корпус из черной смолы, но отличаются дизайном ремешков: бежевый с желтыми акцентами у первой модели и серый со светло-голубыми деталями - у второй. Часы сохраняют водонепроницаемость до 100 метров и десятилетний срок службы батареи.

источник изображения: notebookcheckСерия AE-1000W, вдохновлена стилем авиационных приборных панелей. Основной экран отображает время, дату и день недели, а верхняя компактная секция показывает активные функции. Центральным элементом дизайна стала карта с приблизительным расположением выбранного часового пояса. Для удобства путешественников в правом углу размещен аналоговый дисплей с временем родного города. Модель поддерживает синхронизацию с 48 мировыми часовыми зонами и позволяет одновременно отслеживать до четырех из них.

Среди функций часов - секундомер с точностью до 1/100 секунды, таймер обратного отсчета, пять ежедневных будильников и подсветка янтарного цвета. Согласно данным сайта, новинки поступят в продажу в мае 2025 года, однако точные сроки выхода и перечень стран, где они будут доступны, пока не уточняются.

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#casio
Источник: notebookcheck.net
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