Основные изменения коснутся камер: X9 Ultra получит 200 Мп перископический модуль вместо 50 Мп и улучшенный зум (до 10x).

Компания Oppo представила флагманскую модель X8 Ultra в рамках запуска серии Find X8 в прошлом месяце, однако в сети уже активно обсуждают её преемников. Основные утечки, как и прежде, касаются камер будущих смартфонов - свежая информация подтверждает этот тренд.

источник изображения: gizmochinaСогласно данным Digital Chat Station в Weibo, Find X9 Ultra получит обновлённую систему телеобъективов. Новая 200-мегапиксельная перископическая камера заменит 50-МП модуль текущей версии, а второй 50-МП сенсор сохранит разрешение, но увеличит оптический зум с 6X до 10. Интересно, что базовый Find X8 Pro использует схожую с Ultra-версией конфигурацию, однако для Find X9 Pro, по некоторым данным, планируют только один перископический модуль - тот же 200-МП датчик.

По слухам, линейка Find X9 расширится до четырёх моделей: X9, X9 Plus, X9 Pro и X9 Ultra. Устройства позиционируются как конкуренты ожидаемым iPhone 17 серии. Все новинки, вероятно, получат плоские экраны: например, X9 станет компактной моделью с диагональю около 6,3 дюйма. Три модели из четырёх могут работать на процессоре Dimensity 9500, тогда как Ultra-версия, предположительно, будет оснащена Snapdragon 8 Elite 2.

источник изображения: gizmochinaДетали о серии пока фрагментарны. Если релиз X9, X9 Plus и X9 Pro ожидается в октябре-ноябре после анонса Dimensity 9500, то Ultra-версия, по текущим данным, появится не раньше 2025 года.