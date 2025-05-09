Модели сохраняют лаконичный дизайн, акценты из розового золота и рассчитаны на повседневное использование.

Casio расширила линейку Edifice новой серией EFV-610, объединив классический стиль аналоговых хронографов с современными цветовыми решениями. В коллекцию вошли четыре модели: EFV-610DE-2A, EFV-610ECL-1A, EFV-610DE-3A и EFV-610EL-5A. Все они сохраняют лаконичный дизайн бренда, но дополнены свежими акцентами. Корпуса из нержавеющей стали с минеральным стеклом и водозащитой до 100 метров оснащены кварцевым механизмом. В основе каждой модели - трёхсчетчиковый циферблат с окном даты на позиции «3 часа» и секундомером, фиксирующим интервалы с точностью до 1/10 секунды. Автономность от батареи SR920SW рассчитана на два года, что делает часы практичным выбором для повседневного использования.

источник изображения: notebookcheckНовинки предлагают два варианта дизайна. Первый включает аквамариновый и оливково-зелёный циферблаты в сочетании со стальными браслетами, второй - чёрный с кожаными ремешками. Акценты из розового золота на стрелках и индексах добавляют моделям изысканности, сохраняя сдержанную эстетику. Например, EFV-610ECL-1A сочетает глубокий чёрный циферблат с позолоченным корпусом, а EFV-610EL-5A имитирует благородное сияние за счёт серебристых деталей и теплого тона «шампанского».

Серия EFV-610 ориентирована на тех, кто ценит баланс между функциональностью и эстетикой. Отказ от Bluetooth и солнечной зарядки сместил фокус на надёжность и простоту: здесь нет избыточных технологий, зато есть удобство носки и универсальный стиль. Увеличенная полировка корпуса и детализация циферблатов выделяют модели среди бюджетных линеек Casio, позиционируя их как доступный вариант с премиальной отделкой. Официальные цены пока не объявлены.