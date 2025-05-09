Lenovo готовит процессор SS1101 в ответ на чип Xring от Xiaomi.

На фоне подготовки Xiaomi к анонсу собственного чипа Xring в конце года, Lenovo также намерена представить конкурентное решение. По данным инсайдера Digital Chat Station из Weibo, компания планирует в ближайшее время продемонстрировать процессор SS1101, вероятно, в составе нового планшета Yoga Pad Pro 14.5.

источник изображения: notebookcheckЧип получил десятиядерную конфигурацию с кластерами 2+2+3+3. Согласно данным, первый кластер работает на частоте до 3,2 ГГц, второй - до 1,9 ГГц, третий - до 2,8 ГГц, а четвёртый - до 1,7 ГГц. Некоторые эксперты предполагают, что речь может идти о восьмиядерной архитектуре с поддержкой Hyper-Threading для двух ядер — подобное решение ранее использовалось в чипах Huawei Kirin. Точные данные о типах ядер Arm пока не раскрыты, но аналитики допускают, что Lenovo могла выбрать устаревшие модели.

Графическая часть SS1101, вероятно, основана на Arm Immortalis-G720 - том же GPU, что используется в MediaTek Dimensity 9300 и 9300+. Источник также сообщает о возможном 5-нм техпроцессе. Другой источник, @Olrak29_ в X, считает, что производством займётся TSMC, однако большинство наблюдателей склоняются к версии с Samsung из-за загруженности мощностей TSMC для устаревших узлов. Если чип действительно выпустят на TSMC, его производительность может приблизиться к Snapdragon 8 Gen 2.

источник изображения: notebookcheckНесмотря на возможные сложности с адаптацией нового решения, доступ к передовым производственным технологиям и накопленный опыт в будущем способны вывести Lenovo в число ключевых игроков рынка мобильных процессоров.