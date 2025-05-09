Ранние сообщения предполагали, что Galaxy S25 FE унаследует платформу Exynos 2400e от предшественника без существенных изменений. Однако, согласно новым данным, Samsung рассматривает альтернативный сценарий с флагманским чипом MediaTek Dimensity 9400. Подобное решение выглядит логичным: компания уже использовала решения MediaTek в планшетах серии Galaxy Tab S10.
Ожидается, что Galaxy S25 FE выйдет в конце 2025 года, но сроки могут быть скорректированы в зависимости от рыночной ситуации. Несмотря на то, что Dimensity 9400 превосходит Exynos 2400e в производительности, выбор в пользу собственного чипа Samsung объясняется экономическими причинами. Это не только поддержит доходы Samsung Foundry, но и сократит затраты - производство Exynos обходится дешевле, чем заказ Dimensity у TSMC.
Ранее Exynos 2400e планировался исключительно для Galaxy S25 FE, однако теперь чип может быть использован и в складном Galaxy Z Flip FE. Окончательное решение будет зависеть от производственных мощностей Samsung Foundry: компания должна оценить, сможет ли она обеспечить достаточный объем выпуска Exynos 2400e для двух устройств одновременно.