Выбор процессора зависит от того, успеет ли Samsung выпустить достаточно своих чипов.

Ранние сообщения предполагали, что Galaxy S25 FE унаследует платформу Exynos 2400e от предшественника без существенных изменений. Однако, согласно новым данным, Samsung рассматривает альтернативный сценарий с флагманским чипом MediaTek Dimensity 9400. Подобное решение выглядит логичным: компания уже использовала решения MediaTek в планшетах серии Galaxy Tab S10.

источник изображения: notebookcheckОжидается, что Galaxy S25 FE выйдет в конце 2025 года, но сроки могут быть скорректированы в зависимости от рыночной ситуации. Несмотря на то, что Dimensity 9400 превосходит Exynos 2400e в производительности, выбор в пользу собственного чипа Samsung объясняется экономическими причинами. Это не только поддержит доходы Samsung Foundry, но и сократит затраты - производство Exynos обходится дешевле, чем заказ Dimensity у TSMC.

Ранее Exynos 2400e планировался исключительно для Galaxy S25 FE, однако теперь чип может быть использован и в складном Galaxy Z Flip FE. Окончательное решение будет зависеть от производственных мощностей Samsung Foundry: компания должна оценить, сможет ли она обеспечить достаточный объем выпуска Exynos 2400e для двух устройств одновременно.