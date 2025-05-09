Vivo Y300 GT — игровой смартфон с 6,78-дюймовым AMOLED-экраном (144 Гц, защита зрения SGS).

Компания Vivo расширила линейку Y300, представив модель Y300 GT - смартфон с упором на плавный дисплей, ёмкий аккумулятор и игровую производительность. Устройство оснащено 6,78-дюймовым плоским AMOLED-экраном с разрешением 2800×1260 пикселей, который сочетает частоту обновления 144 Гц, технологию DC Dimming для равномерной подсветки и сертификацию SGS, снижающую нагрузку на зрение. За защиту корпуса отвечает военный стандарт прочности, а для использования под дождём предусмотрен специальный режим сенсорного ввода.

источник изображения: gizmochinaОсновой производительности стал 4-нм процессор MediaTek Dimensity 8400 в связке с оперативной памятью LPDDR5 (до 12 ГБ) и накопителем UFS 3.1 (до 512 ГБ). Система дополнена аккумулятором ёмкостью 7620 мАч - самым крупным в истории бренда, поддерживающим 90-ваттную зарядку и режим прямого питания для минимизации нагрева при играх или стриминге. Камеры представлены 50-МП основным сенсором с датчиком глубины 2 МП и 16-МП фронтальной камерой в центральном вырезе, а за программную часть отвечает Android 15 с оболочкой OriginOS 5.

источник изображения: gizmochinaСреди дополнительных функций - инфракрасный порт для управления техникой, NFC, двухдиапазонный GPS и трёхдиапазонный BeiDou для точного позиционирования. Модель доступна в цветах Storm Purple и Black Crystal по цене от 1899 юаней (около 21 000 рублей) за версию 8/256 ГБ до 2399 юаней (около 27 000 рублей) за топовую конфигурацию 12/512 ГБ.