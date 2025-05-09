iQOO Neo 10 выйдет в Индии 26 мая с процессором Snapdragon 8s Gen 4.

источник изображения: gizmochinaКомпания iQOO анонсировала дату выхода смартфона Neo 10 в Индии - 26 мая. Смартфон станет первым в стране с процессором Snapdragon 8s Gen 4, а его ключевые характеристики уже появились на промо-страницах Amazon India и сайта iQOO.

источник изображения: gizmochinaПроизводитель заявляет, что новый Snapdragon 8s Gen 4 в Neo 10 на 31% мощнее в задачах процессора и на 49% — в графике по сравнению с прошлогодней версией. В тесте AnTuTu устройство набрало больше 2,42 млн баллов, обойдя даже топовые модели конкурентов. Для максимальной скорости смартфон получил память LPDDR5X и накопитель UFS 4.1. К слову сказать, версия с 12 ГБ оперативки уже «засветилась» в Geekbench.

источник изображения: gizmochinaПользователи оценят экран на 144 Гц и отдельный чип Q1 для оптимизации игр. Чтобы смартфон не перегревался, инженеры добавили систему охлаждения с паровой камерой площадью 7000 мм². А ещё здесь есть функция bypass charging: можно играть и заряжать устройство одновременно без риска перегрева. При толщине корпуса всего 8,9 мм Neo 10 получил аккумулятор на 7000 мАч, став одним из самых тонких в своём классе. А если батарея сядет, 120-ваттная зарядка вернёт её к жизни за считанные минуты.

источник изображения: gizmochinaДоступные цвета — Inferno Red и Chrome Titanium. Точная цена пока не объявлена, но ожидается, что смартфон будет стоить от 35 000 (33 500 рублей) до 40 000 рупий (38 500 рублей). Основным конкурентом Neo 10 станет Poco F7, который, по слухам, тоже получит Snapdragon 8s Gen 4.