Похоже, назревает масштабный скандал

В середине мая на рынок выйдут два новых графических процессора AMD Radeon RX 9060 XT и Nvidia GeForce RTX 5060. Однако запуск последнего сопровождается неоднозначными решениями со стороны Nvidia.

Ранее компания планировала снять запрет на обзоры и начать продажи RTX 5060 одновременно - 19 мая. Но, как сообщают источники Hardware Unboxed и Igor’s Lab, ситуация усугубилась: Nvidia ограничивает доступ к финальным драйверам для прессы. Без них тестирование карты невозможно, что фактически блокирует публикацию обзоров к дате релиза.

По данным Hardware Unboxed, пресс-драйверы RTX 5060 станут доступны лишь в день старта продаж, когда большинство технических обозревателей будут заняты на выставке Computex 2025. Это лишит их возможности подготовить материалы вовремя — первые независимые тесты появятся минимум через неделю после поступления карты в магазины. Igor’s Lab подтверждает: предварительных обзоров или бенчмарков перед запуском не ожидается.

источник изображения: notebookcheck

Причиной таких действий Nvidia, вероятно, стали опасения из-за ограниченного буфера видеопамяти RTX 5060. Как неоднократно демонстрировали тесты Hardware Unboxed, 8 ГБ VRAM уже недостаточно для комфортной игры в современные AAA-проекты. Без независимой оценки пользователи рискуют столкнуться с завышенными маркетинговыми обещаниями и несоответствием реальной производительности.

Сейчас ситуация напоминает прошлые проблемные релизы, когда недостатки видеокарт становились очевидны лишь после покупки. Остаётся надеяться, что задержка с обзорами заставит геймеров внимательнее изучать технические нюансы перед приобретением новинки.