Часы разработаны совместно с художником Казом. Они имеют черный корпус из смолы, белый полосатый ремешок, логотип бренда на дисплее и стальной задней панели, а при подсветке отображается тематический узор.

Casio представила лимитированную серию часов G-Shock DW-5600X, выпущенную в честь 10-летия токийской сети барбершопов Mr. Brothers Cut Club. Презентация модели состоялась 25 апреля в Японии, где в день релиза было продано 300 экземпляров.

источник изображения: notebookcheckЧасы созданы в коллаборации с японским художником Казом. Корпус из черной смолы сочетается с ремешком в тонкую белую полоску, а на цифровом дисплее и стальной задней крышке размещен логотип Mr. Brothers Cut Club. При активации светодиодной подсветки на экране отображается тематический узор, разработанный для коллекции. Упаковка, оформленная дизайнером Мотофуми «Погги» Коги, стилизована под фирменный брош в виде помады для укладки — символ бренда.

источник изображения: notebookcheckКак и другие модели линейки DW-5600, новинка обладает ударопрочным корпусом, водонепроницаемостью до 20 атмосфер (200 метров) и работает от сменной батареи с автономностью до двух лет. Функционал включает секундомер с точностью до 1/100 секунды, таймер обратного отсчета, будильник и ежечасные сигналы.

Дополнительные экземпляры часов Casio G-Shock × Mr. Brothers Cut Club DW-5600X поступят в продажу 10 мая по цене 16 500 иен.