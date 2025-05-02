Устройства оснащены двумя динамиками и активным шумоподавлением.

источник изображения: notebookcheckВ честь 50-летия оригинального фильма компания NTT Sonority анонсировала выпуск ограниченной серии беспроводных наушников nwm ONE Star Wars с двумя динамиками и функцией активного шумоподавления. Устройства поступят в продажу 28 мая по рекомендованной цене 44 000 иен, а предзаказы откроются 1 мая. Поклонники франшизы смогут оценить новинку заранее — наушники будут представлены на выставке Osaka Comic Convention 2025, которая пройдет со 2 по 4 мая.

источник изображения: notebookcheckДизайн и звуковое оформление модели тесно связаны со вселенной «Звездных войн». На корпусе размещены логотип саги и изображения истребителей — белого X-wing или черного TIE Fighter. При использовании наушников воспроизводятся культовые звуковые эффекты, такие как залпы лазеров TIE-истребителя или запуск двигателей X-wing. Комплект дополнен подставкой в виде Звезды Смерти, а упаковка украшена изображением «Тысячелетнего сокола» на лицевой стороне и Звезды Смерти — на обороте.

источник изображения: notebookcheckМодель выполнена в открытом форм-факторе, который обеспечивает естественное восприятие окружающих звуков, а технология активного шумоподавления снижает уровень звуковых помех для окружающих. Каждое ухо оснащено двумя динамиками: основным (35 мм) и высокочастотным твитером (12 мм). Поддержка Sony 360 Reality Audio создает эффект пространственного звучания, а технология Dual MEMS Magic Focus Voice обеспечивает четкую передачу голоса даже в шумных условиях. Лимитированная серия объединяет тематический дизайн, отсылки к саге, предлагая фанатам уникальный продукт для полного погружения в мир «Звездных войн».