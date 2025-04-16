Компания анонсировала выход нового игрового планшета, который, по данным аналитиков, призван конкурировать с Oppo Pad 4 Pro.

Планшет RedMagic Nova, представленный в 2023 году, стал первым устройством на базе флагманского чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Изначально выпущенный в Китае под названием Gaming Tablet Pro, в октябре того же года он вышел на глобальный рынок под текущим брендом. Несмотря на конкуренцию со стороны Oppo Pad 4 Pro, который превзошел Nova по производительности, модель сохраняет статус одного из самых мощных Android-планшетов с ценой от $649.

источник изображения: notebookcheckКомпания анонсировала выход нового игрового планшета, который, по данным аналитиков, призван конкурировать с Oppo Pad 4 Pro. Устройство, вероятно, будет представлено в связке со смартфоном RedMagic 10 Air, уже доступным на рынке. В отличие от 13,2-дюймового экрана Oppo, новинка получит компактную 8,8-дюймовую IPS-панель с разрешением 3K (2880 × 1800 пикселей) и частотой обновления 165 Гц — рекордным показателем для планшетов. Основой устройства станет чипсет Snapdragon 8 Elite, аналогичный Oppo Pad 4 Pro, с графическим ускорителем Adreno 750. Для снижения тепловыделения планируется гибридная система охлаждения: медленные тепловые трубки + углеродное покрытие. Аккумулятор ёмкостью 7500 мАч поддерживает быструю зарядку 120 Вт, восполняя 80% заряда за 18 минут. В базовую комплектацию войдут стереодинамики, двухосевые вибромоторы. Официальный анонс планшета запланирован на июль 2025 года в Китае.