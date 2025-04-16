Оба портативных зарядных устройства совместимы с Qi2, а одно емкостью 10 000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью до 45 Вт.

источник изображения: notebookcheckКомпания RedMagic представила в Китае игровой смартфон RedMagic 10 Air и два магнитных аккумулятора серии DAO Energy Card. Новый смартфон сочетает обновленную аппаратную платформу, экран с частотой 165 Гц и облегченный корпус, став на 10% тоньше и легче предыдущих моделей. Однако центром презентации стали аксессуары: аккумуляторы DAO Energy Card емкостью 10 000 мАч и 5 000 мАч, разработанные для быстрой зарядки в любых условиях.

источник изображения: notebookcheckОба аккумулятора поддерживают стандарт Qi2, обеспечивающий беспроводную передачу энергии мощностью до 15 Вт, и оснащены магнитами силой 14 Н для надежной фиксации на устройствах. Модель на 10 000 мАч выделяется проводной зарядкой до 45 Вт и совместима с ноутбуками и портативными консолями. Версия на 5 000 мАч, весящая 98 г, поддерживает мощность 20 Вт через USB-C и ориентирована на компактное ношение. Корпуса аккумуляторов выполнены из анодированного алюминия, устойчивого к повреждениям, с толщиной 14 мм и 8 мм соответственно. В комплект входит кабель USB-C-C длиной 1,2 м. Каждое устройство оснащено одним портом USB-C, что позволяет одновременно заряжать два гаджета: например, смартфон по проводу и часы через магнит. Поддержка протоколов PD 3.0 и QC 4.0 гарантирует совместимость с большинством современных девайсов. Стартовая цена DAO Energy Card на 5 000 мАч составляет 229 юаней, а модель на 10000 мАч оценивается в 299 юаней.