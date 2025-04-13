Презентация ожидается в конце месяца.

Спустя четыре месяца после релиза смартфона Redmi Turbo 4 компания Xiaomi готовится представить в Китае его усовершенствованную версии — Turbo 4 Pro. Ожидается, что устройство среднего ценового сегмента с акцентом на производительность поступит в продажу в ближайшее время. Перед официальным анонсом в сеть попали данные о ключевых характеристиках новинки.

Согласно информации инсайдера Smart Pikachu, Redmi Turbo 4 Pro получит кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 7500 мАч. Если эти сведения подтвердятся, устройство станет последним в линейке Xiaomi с использованием данной технологии. Предыдущая модель Turbo 4, выпущенная в январе, оснащалась батареей на 6550 мАч, что уже считалось значительным показателем для своего класса. Новая версия Pro, судя по всему, значительно увеличит энергоёмкость компонента.

источник изображения: notebookcheckПо имеющимся данным, Redmi Turbo 4 Pro получит стеклянный корпус в сочетании с металлической рамой. Устройство, вероятно, станет первым смартфоном на рынке с процессором Snapdragon 8s Gen 4 от Qualcomm — чипсетом, анонсированным две недели назад. Тесты демонстрируют, что его производительность сопоставима с предыдущим флагманом Snapdragon 8 Gen 3.

Точные сроки презентации Redmi Turbo 4 Pro не раскрываются, однако, согласно актуальной информации, релиз запланирован на конец месяца. Сертификационные документы указывают, что для индийского рынка модель может быть выпущена под названием Poco F7. Ожидается, что эта версия также получит Snapdragon 8s Gen 4, однако оснащение её аккумулятором ёмкостью 7500 мАч маловероятно. Ранее представленные Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra для глобального рынка уже комплектовались менее ёмкими батареями по сравнению с китайскими аналогами серии Redmi K80.