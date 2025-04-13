В 2025 году бренд планирует новую коллаборацию на базе G-5600UE с солнечной батареей и функцией Multiband 6

Летом 2023 года компания Casio тихо представила одну из своих самых лаконичных, но востребованных коллабораций — модель G-5600SRF-1JR, разработанную совместно с Surfrider Foundation. Часы отличались минималистичным дизайном, экологичными материалами и были распроданы менее чем за два месяца.

источник изображения: notebookcheckСогласно недавним утечкам, в 2025 году бренд планирует возродить коллаборацию, сохранив базовую платформу G-5600UE. Эта серия известна как одна из самых простых, но функциональных в линейке Casio. Модели оснащены солнечной батареей, поддержкой Multiband 6 для автоматической синхронизации времени, компактным корпусом и сдержанной эстетикой, характерной для классических «квадратов» G-Shock.

Детали дизайна новой версии пока не раскрываются, но инсайдеры предполагают переход к более яркой цветовой гамме. В релизе 2024 года использовалась матовая крапчатая смола, имитирующая переработанный пластик, что перекликалось с миссией Surfrider Foundation по защите океанов. Дизайн включал волнообразный рисунок вокруг дисплея и миниатюрный логотип организации. Ожидается, что в коллекции 2025 года сохранится акцент на экологичных материалах, а упоминание «летних цветов» в утечках (через Great G-Shock World) может указывать на игривые акценты в традиционно строгой эстетике.

источник изображения: notebookcheckПредыдущая модель стоила 19 800 иен, что позволяет прогнозировать аналогичный ценовой диапазон для новинки. Официальная дата релиза не объявлена, но логичным выглядит выход в июне-июле 2025 года, учитывая сезонную тематику коллаборации. Параллельно в сеть попали изображения другой летней новинки — модели из серии GBX-100.