Согласно изображениям, модель получила слегка уменьшенные рамки экрана, дополнительные физические кнопки по бокам корпуса, и заднюю панель. Официальная информация появится ближе к релизу в конце 2024 года.

В сети появились детализированные рендеры умных часов Google Pixel Watch 4, выпуск которых ожидается в конце 2024 года. Устройство сохраняет круглую форму своей предыдущей версии, Pixel Watch 3, но демонстрирует ряд обновлений.

источник изображения: gizmochinaСогласно изображениям, модель получила слегка уменьшенные рамки экрана и заднюю панель, дизайн которой отсылает к первому поколению Pixel Watch. Исчезновение четырёх контактов для зарядки на корпусе может указывать на переход к беспроводной зарядке, что станет отличием от Pixel Watch 3 с разъёмом USB Type-C. Ещё одним изменением стали две дополнительные физические кнопки по бокам корпуса, однако их функционал пока не раскрыт.

Габариты Pixel Watch 4 составляют 14,3 мм в толщину против 12,3 мм у предыдущей модели, что, вероятно, связано с увеличением ёмкости аккумулятора. Как и Pixel Watch 3, новинка, предположительно, будет доступна в размерах 41 мм и 45 мм. В качестве базового цвета представлен чёрный вариант, но ожидается расширение палитры.

источник изображения: gizmochinaТехнические характеристики остаются под вопросом. По неподтверждённым данным, устройство может получить обновлённый чипсет вместо используемого в текущей модели Snapdragon W5 Gen 1. Ранее обсуждалась возможность интеграции процессора Google Tensor, разработанного для носимых устройств, однако его дебют, вероятно, отложен до следующих версий.

источник изображения: gizmochinaОфициальные данные о ценах, функциях и спецификациях Google пока не предоставил. Более точная информация о Pixel Watch 4, как ожидается, станет доступна ближе к анонсу, запланированному на конец 2024 года.