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Аскар_Техник
Samsung Galaxy Z Fold7 превосходит Oppo Find N5 в бенчмарке Snapdragon 8 Elite
Тесты показывают на 2,6% выше производительности, чем у Oppo Find N5, и на 27,9% — чем у Z Fold6.

Новая партия складных смартфонов Samsung, вероятно, поступит в продажу не ранее чем через три месяца. Согласно данным инсайдеров, компания готовит к выпуску не только модели Galaxy Z Flip7 и Galaxy Z Fold7, но и бюджетную версию Galaxy Z Flip FE, а также первый тройной складной смартфон под кодовым названием Galaxy G Fold. Хотя официального подтверждения от компании пока нет, устройство, предположительно являющееся Galaxy Z Fold7 (модель SM-F966U), было замечено в базе тестовой платформы Geekbench.

Согласно опубликованным данным, устройство оснащено процессором Snapdragon 8 Gen 3 «для Galaxy» с 8 ядрами, включая два высокопроизводительных с тактовой частотой 4,47 ГГц. Результат теста OpenCL (18 143 балла) демонстрирует превосходство новинки над Oppo Find N5 на 2,6% и опережение предыдущей модели Galaxy Z Fold6 на 27,9%.

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источник изображения: notebookcheckВ спецификациях также указаны 12 ГБ оперативной памяти и предустановленная ОС Android 16. Если информация подтвердится, это станет первым случаем использования новой версии Android в складных устройствах Samsung — ранее они выпускались с той же ОС, что и флагманы линейки Galaxy S (например, Galaxy S25 Ultra получит Android 15).

Среди ожидаемых особенностей Galaxy Z Fold7 — увеличенные дисплеи, менее заметный изгиб внутреннего экрана и основная камера на 200 МП. Часть решений, вероятно, будет заимствована из ограниченной серии Galaxy Z Fold Special Edition.

#samsunng galaxy z fold7
Источник: notebookcheck.net
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