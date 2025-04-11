Компания оснастит складной смартфон чипом собственной разработки на 3-нм техпроцессе, отказавшись от Snapdragon в пользу энергоэффективности и полного контроля над интеграцией железа с программным обеспечением.

Компания Samsung, оставаясь одним из немногих производителей смартфонов, использующих чипы собственной разработки, продолжает оптимизировать свою продуктовую линейку. Традиционно бренд разделяет подход к оснащению устройств: модели среднего и бюджетного сегментов получают процессоры Exynos, тогда как флагманы, включая складные Galaxy Z Fold и Z Flip, комплектуются топовыми чипсетами Qualcomm Snapdragon. Однако, согласно последним данным Seoul Economic Daily, в 2025 году стратегия может измениться. Galaxy Z Flip 7, вероятно, станет первым складным устройством Samsung, которое выйдет исключительно с процессором Exynos 2500, созданным по 3-нм техпроцессу. Этот шаг свидетельствует о стремлении компании усилить контроль над производственной цепочкой и снизить зависимость от сторонних поставщиков.

Переход на 3-нм технологию позволяет уменьшить размер транзисторов, что повышает скорость обработки данных и снижает энергопотребление. Для складных устройств, где баланс между мощностью и автономностью критически важен, это может стать ключевым преимуществом. Кроме того, интеграция собственного чипсета даёт Samsung возможность точечной оптимизации ПО и железа. Например, улучшить работу многозадачности в гибком интерфейсе One UI или повысить стабильность работы камеры в условиях повышенной нагрузки.

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Массовое производство Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 начнётся в следующем месяце на заводах в Южной Корее и Вьетнаме. Для Galaxy Z Flip 7 заявлен объём выпуска — 240 000 единиц, а для Galaxy Z Flip 7 FE (новая версия) — 170 000 единиц. Galaxy Z Fold 7 получит стартовую партию в 160 000 устройств.

Ожидается, что Galaxy Z Flip 7 получит увеличенный дисплей, а его защитные чехлы уже появились в утечках. Популярность предыдущих моделей серии Z Flip, вероятно, повлияла на решение увеличить объёмы производства. Внедрение Exynos 2500 в складные устройства может стать стратегическим шагом Samsung для усиления контроля над цепочкой поставок и снижения зависимости от сторонних чипсетов.