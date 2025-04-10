Snapdragon 8s Gen 4 от Qualcomm демонстрирует производительность на уровне Snapdragon 8 Gen 3: небольшой прирост в одноядерных задачах, смешанные результаты в графике, более стабильный FPS в играх.

На прошлой неделе компания Qualcomm представила новый чипсет субфлагманского уровня — Snapdragon 8s Gen 4. Устройство позиционируется как преемник модели Snapdragon 8 Gen 3, выпущенной в прошлом году. Хотя смартфоны на базе новинки ещё не анонсированы, эталонное дизайнерское подразделение Qualcomm уже опубликовало результаты тестирования производительности чипсета.

источник изображения: notebookcheckСогласно данным Geekerwan, Snapdragon 8s Gen 4 продемонстрировал результат 2263 балла в одноядерном и 7414 балла в многоядерном тестах. Для сравнения: Snapdragon 8 Gen 3 в прошлогоднем смартфоне Xiaomi 14 показал 2213 и 7454 балла соответственно. Таким образом, производительность нового чипсета сопоставима с флагманской моделью предыдущего поколения, а в одноядерных задачах даже превышает отдельные устройства на Snapdragon 8 Gen 3, представленные в отраслевых базах данных.

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источник изображения: notebookcheckВ сфере графической производительности Snapdragon 8s Gen 4 также демонстрирует результаты, близкие к прошлогоднему флагману. В тесте 3DMark Steel Nomad Light новый чипсет незначительно опередил Snapdragon 8 Gen 3. Однако в другом бенчмарке — WildLife Extreme — Snapdragon 8s Gen 4 показал 5100 баллов, что ниже результата Snapdragon 8 Gen 3 (5214 баллов).

источник изображения: notebookcheckПри тестировании в играх, таких как Genshin Impact и Honkai Impact 3rd, Snapdragon 8s Gen 4 обеспечил более стабильную частоту кадров с меньшим количеством просадок FPS, а также сниженное энергопотребление по сравнению с OnePlus Ace 3 Pro на базе Snapdragon 8 Gen 3.

источник изображения: notebookcheckАнализ данных позволяет сделать вывод, что Snapdragon 8s Gen 4 сохраняет паритет с Snapdragon 8 Gen 3 в процессорных задачах, а в графических тестах демонстрирует незначительное преимущество. При этом важно учитывать, что тесты проводились на эталонном устройстве QRD, которое отражает максимальный потенциал чипсета, тогда как сравнение выполнялось с коммерческими образцами Snapdragon 8 Gen 3.