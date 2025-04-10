Смартфон показал в тестах 1204 и 4057 баллов.

В апреле 2023 года компания Infinix представила смартфон GT 20 Pro — модель среднего класса с упором на производительность и характеристиками, близкими к флагманским. В конце мая 2024 года в базе Geekbench появились данные о предполагаемом преемнике устройства, Infinix GT 30 Pro (модель X6873), который ранее был зарегистрирован в базе IMEI под тем же номером.

Результаты тестирования GT 30 Pro в Geekbench показали 1204 балла в одноядерном и 4057 баллов в многоядерном тестах. Для сравнения, GT 20 Pro набрал 1248 и 3672 балла соответственно. Таким образом, новинка демонстрирует незначительный прирост в многозадачности (на 10,5%), но уступает предшественнику в одноядерной производительности (снижение на 3,5%). Эти данные противоречат ожиданиям существенного улучшения характеристик в новой модели.

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источник изображения: gizmochinaСледует учитывать, что текущие тесты Infinix GT 30 Pro могут не отражать финальную версию устройства, так как модель, вероятно, находится на этапе разработки. Согласно утечкам, смартфон получит процессор MediaTek Dimensity 8350 с конфигурацией ядер 1×3,35 ГГц, 3×3,2 ГГц и 4×2,2 ГГц. Для сравнения: предшественник GT 20 Pro использовал чип Dimensity 8200 Ultimate (1×3,1 ГГц Cortex-A78, 3×3,0 ГГц Cortex-A78 и 4×2,0 ГГц Cortex-A55) в сочетании с 8/12 ГБ оперативной памяти и накопителем UFS 3.1 на 256 ГБ.

источник изображения: gizmochinaОжидается, что GT 30 Pro получит ряд улучшений. Дисплей с разрешением 1,5K станет шагом вперёд по сравнению с панелью 1080p в предыдущей модели. Накопитель UFS 4.0 заменит UFS 3.1, что может повысить скорость чтения и записи данных. В камерах основным изменением станет добавление сверхширокоугольного модуля на 8 Мп — в GT 20 Pro вместо него использовались макрокамера и датчик глубины резкости по 2 Мп, дополняющие основную 108-Мп камеру. Кроме того, Geekbench подтверждает предустановку Android 15.