Обе модели поддерживают Bluetooth 5.2, быструю зарядку и могут использоваться как Power Bank.

Компания Sony выпустила две новые беспроводные портативные колонки серии ULT Power Sound — модели Field 3 и Field 5. Обе колонки оснащены расширенными возможностями воспроизведения низких частот, ремнями для переноски и защитой по стандарту IP67 от воды и пыли. Модель Field 3 доступна по рекомендованной цене 199,99 долларов, а Field5—329,99 долларов.

Колонки поддерживают стереопарное подключение, позволяя объединить две одинаковые модели для создания объемного звучания. С помощью функции Party Connect до 100 совместимых устройств можно синхронизировать для одновременного воспроизведения музыки на больших пространствах. Field 3 оснащен одноступенчатым усилением басов и 7-полосным эквалайзером, тогда как Field 5 предлагает двухступенчатую систему усиления низких частот и 10-полосный эквалайзер. Обе модели автоматически адаптируют звук, компенсируя фоновый шум для повышения четкости.

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источник изображения: notebookcheckУправление настройками, включая регулировку эквалайзера, подсветки и других параметров, осуществляется через приложение Sony Sound Connect. Field 5 дополнительно оснащен динамической подсветкой 360° Party Light, которая синхронизируется с ритмом музыки. Колонки поддерживают Bluetooth 5.2 с возможностью подключения к двум устройствам одновременно, а также функцию быстрой зарядки: 10 минут заряда обеспечивают до 2 часов работы. Время автономной работы составляет 24 часа для Field 3 и 25 часов для Field 5. Обе модели можно использовать как Power Bank для зарядки гаджетов через порт USB-C, а уровень заряда легко отслеживать через приложение.

Field 3, весом 1,2 кг и габаритами 256 × 113 × 79 мм, позиционируется как компактное решение. Более крупная Field 5 (3,3 кг, 320 × 144 × 125 мм) ориентирована на мощное звучание в условиях открытых пространств.