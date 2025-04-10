Компания анонсирует преемника GT6 с процессором MediaTek Dimensity 9400+ в конце месяца.

Компания Realme подтвердила планы выпустить преемника прошлогоднего смартфона GT6 в конце текущего месяца. Устройство получит новый процессор MediaTek Dimensity 9400+, а его официальный анонс, согласно традиции бренда, в первую очередь состоится для китайского рынка.

источник изображения: notebookcheckНа основе опубликованного тизера можно предположить, что модель также будет представлена в других регионах. Точные сроки глобального релиза пока не раскрываются, однако в Индии производитель организовал конкурс, победитель которого сможет участвовать в презентации «следующего поколения GT».

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источник изображения: notebookcheckПараллельно в китайских соцсетях появились новые детали о Realme GT7. Сообщается, что в устройстве вместо стандартного стеклянного корпуса используется материал, который производитель называет «гибридом графенового стекловолокна». По заявлению компании, такое решение улучшает теплоотдачу: теплопроводность материала в 6 раз выше, чем у обычного стекла, при меньшей толщине и повышенной прочности. Ожидается, что смартфон также получит аккумулятор ёмкостью более 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 100 Вт.