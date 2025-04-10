Подробности о линейке Ace раскроют после релиза OnePlus 13T.

Согласно последним данным, OnePlus планирует выпустить три модели смартфонов на китайском рынке во втором квартале 2024 года: OnePlus 13T, Ace 5S и Ace 5V. Официальная презентация OnePlus 13T запланирована на текущий месяц. Модели Ace 5S и Ace 5V, как ожидается, будут представлены в мае и получат процессоры MediaTek — Dimensity 9400 Plus и Dimensity 9400e. Оба чипа представляют собой модифицированные версии базовой платформы Dimensity 9400.

Процессор Dimensity 9400+ также будет использоваться в устройствах Oppo Find X8s, Find X8s Plus, Vivo X200s и Realme GT 7, релиз которых состоится в Китае в ближайшие недели.

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источник изображения: gizmochinaМодель Ace 5S, вероятно, оснастят процессором Dimensity 9400+, тогда как Ace 5V получит Dimensity 9400e. Для последнего заявлены плоский OLED-дисплей с разрешением 1,5K и аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Платформа MediaTek Dimensity 9400e, по предварительным данным, демонстрирует более высокую производительность, чем Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. В тесте AnTuTu чип набирает до 2,1 млн баллов, а в графическом тесте Aztec 1440p — стабильные 95 кадров в секунду. Это позволяет предположить, что смартфон OnePlus Ace 5V, оснащённый данным процессором, может превзойти модели на Snapdragon 8s Gen 4, такие как iQOO Z10 Turbo и Redmi Turbo 4 Pro, в игровой производительности. Кроме того, ожидается, что устройство получит конкурентную цену.

источник изображения: gizmochinaОфициальной информации о линейке Ace 5S и Ace 5V от OnePlus пока нет. Подробности, вероятно, будут раскрыты после апрельского анонса модели OnePlus 13T.