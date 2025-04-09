Модель доступна в версиях 6/8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ ПЗУ. Стоимость начинается от 13 999 индийских рупий.

Realme представила модель Narzo 80x в линейке вместе с Narzo 80 Pro. Смартфон позиционируется как бюджетное решение, сочетающее соответствие военным стандартам надежности, ёмкий аккумулятор и современный чипсет MediaTek.

На передней панели Narzo 80x размещен 6,72-дюймовый Full HD+ дисплей с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 680 нит. Устройство оснащено процессором MediaTek Dimensity 6400, работающим в сочетании с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.2 и возможностью расширения хранилища до 2 ТБ с помощью карты microSD. Встроенный аккумулятор ёмкостью 6000 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт.

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источник изображения: gizmochinaСмартфон поставляется с предустановленной операционной системой Android 15 и оболочкой Realme UI 6.0. Основная камера включает 50-мегапиксельный датчик OmniVision OV50D и 2-мегапиксельный портретный сенсор, а фронтальная камера представлена 16-мегапиксельной селфи-камерой. Среди других особенностей — защита корпуса по стандартам IP68 и IP69 от воды и пыли, соответствие военным стандартам MIL-STD 810H, боковой сканер отпечатков пальцев и поддержка Bluetooth 5.3.

Realme Narzo 80x предлагается по начальной цене 13 999 индийских рупий за версию 6 ГБ + 128 ГБ, тогда как модификация 8 ГБ + 128 ГБ оценивается в 14 999 индийских рупий. Смартфон доступен в двух цветах: Sunlit Gold и Deep Ocean. Приобретение возможно через официальный сайт бренда и платформу Amazon.