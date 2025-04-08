Текущее поколение X-Gaming ограничилось заменой задней пластины без существенных изменений дизайна.

источник изображения: videocardzГрафические процессоры X-Gaming от ZOTAC не представлены в глобальной продаже, и расширение их доступности не рассматривается. Недавно выпущенная модель GeForce RTX 5070 X-Gaming для игры «ЭХ Online 3» сохранила дизайн базовой версии, но получила новую упаковку и уникальную заднюю пластину. Официальные характеристики не опубликованы, однако ожидается, что карта будет работать на стандартных параметрах NVIDIA: тактовая частота 2,5 ГГц и энергопотребление 250 Вт.

источник изображения: videocardzГрафическая карта RTX 5070 сохраняет базовые характеристики предыдущей модели: 6144 ядра CUDA, 12 ГБ памяти GDDR7, трёхслотовый дизайн с тремя вентиляторами и 16-контактным разъёмом питания. По предварительной информации, ZOTAC не планирует выпускать данную модель для розничного рынка (DIY). Вместо этого карта станет призом в специальном конкурсе, который стартует на следующей неделе.

источник изображения: videocardzВ текущем поколении модели X-Gaming ZOTAC ограничилась заменой задней пластины. В отличие от предыдущих версий, где обновлялся передний кожух для улучшения эстетики, существенные изменения в дизайне отсутствуют.