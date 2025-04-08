Камера оснащена автофокусом, автоматической вспышкой, режимом коррекции параллакса для съемки крупным планом и зеркалом для автопортретов.

источник изображения: notebookcheckКомпания Fujifilm представила камеру мгновенной печати Instax mini 41. Устройство создает снимки на специальной пленке, которая проявляется за 90 секунд без необходимости лабораторной обработки. Это позволяет получать готовые фотографии сразу после съемки, исключая этап отправки материалов в фотолабораторию.

источник изображения: notebookcheckКамера по умолчанию сохраняет портретную ориентацию кадров. Для съемки используются картриджи с мини-пленкой, рассчитанные на 10 кадров. Каждый лист содержит встроенные химические вещества, активирующиеся при экспонировании, что обеспечивает проявку изображения непосредственно после создания снимка. Размер фотографической области пленки составляет 62 × 46 мм (2,44 × 1,81 дюйма), а габариты всего листа — 86 × 54 мм (3,39 × 2,13 дюйма).

источник изображения: notebookcheckInstax mini 41 оснащена автофокусом, автоматической вспышкой и переключателем режима крупного плана, который компенсирует параллакс при съемке через оптический видоискатель. Рядом с объективом расположено компактное зеркало для корректировки композиции автопортретов. Продажи устройства стартуют 17 апреля 2024 года в Японии.