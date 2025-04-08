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Аскар_Техник
Oppo Find X8s Plus на базе MediaTek Dimensity 9400 Plus прошел сертификацию TENAA
Find X8s Plus получит 6,59-дюймовый AMOLED-экран, батарею до 6000 мАч и тройную камеру на 50 МП.

Официальный запуск линейки флагманских смартфонов Oppo Find X8 запланирован на 10 апреля в Китае. В серию войдут модели Find X8s, Find X8s Plus и топовая Find X8 Ultra. Ранее характеристики и изображения версии Ultra были опубликованы на сайте TENAA, а теперь к ним добавились данные о стандартной модели и варианте Plus.

Oppo Find X8s Plus (модель PLB110) получил 6,59-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K (2760 × 1256 пикселей). В устройстве используется чипсет MediaTek Dimensity 9400 Plus с тактовой частотой 3,73 ГГц — аналогичный процессор установлен и в базовой модели Find X8s. Номинальная ёмкость аккумулятора составляет 5850 мАч, а типичная может достигать 6000 мАч. Смартфон доступен в трёх конфигурациях: 8 ГБ, 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти в сочетании с 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ встроенного хранилища.

источник изображения: gizmochinaОсновная камера представлена тройной модульной системой с датчиками по 50 МП, а для селфи и видеозвонков предусмотрена 32-мегапиксельная фронтальная камера. В основе ПО лежит оболочка ColorOS 15 на базе Android 15. Среди дополнительных функций — сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, и ИК-порт для управления бытовой техникой. Габариты устройства — 157,53 × 74,51 × 7,95 мм при весе 198 г.

Oppo Find X8s Plus получил трёхмодульную камеру с датчиками 50 МП. Основной сенсор Sony LYT-700 с оптической стабилизацией (OIS) дополнен сверхширокоугольным объективом Samsung S5KJN5 и перископической телекамерой LYT-600, которая обеспечивает 3-кратный оптический зум с поддержкой OIS. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт, беспроводную — 50 Вт, а также оснащён вибрационным мотором 0809, новой кнопкой вместо традиционного слайдера Alert Slider и защитой по стандарту IP68/69.

 источник изображения: gizmochinaУстройство будет доступно в конфигурациях 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ ПЗУ, 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ ПЗУ, 16 ГБ ОЗУ + 512 ГБ ПЗУ и 16 ГБ ОЗУ + 1 ТБ ПЗУ. Цветовые варианты — Moonlight White, Hyacinth Purple и Starry Black.

#oppo find x8s plus
Источник: gizmochina.com
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