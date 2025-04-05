Samsung расширила бета-тестирование One UI 7 с 20 до 40 устройств.

источник изображения: notebookcheckSamsung продолжает расширять список устройств, доступных для участия в бета-тестировании One UI 7. Первоначально компания сообщала о выпуске стабильной версии обновления в текущем месяце для около 20 моделей, однако позднее перечень был увеличен до 40 устройств. В него вошли, в частности, смартфоны серий Galaxy S21 и Galaxy S22.

источник изображения: notebookcheckОсновной фокус программы бета-тестирования остаётся на флагманских линейках — Galaxy S, Galaxy Z и Galaxy Tab. Тем не менее, в список также добавлены отдельные модели среднего класса, такие как планшет Galaxy Tab S6 Lite (2024). При этом, согласно последним данным, испытания обновления на базе Android 15 проводятся и на других устройствах, не включённых в официальные анонсы.

источник изображения: notebookcheckУстройство, представленное в прошлом году, работает на процессоре Exynos 1480 собственной разработки компании. На первом этапе доступ к тестированию ограничен Южной Кореей — это стандартная практика для ранних версий программного обеспечения. Ожидается, что бета-версии обновления начнут распространяться на других рынках в течение ближайших дней. Регистрация участников программы осуществляется через приложение Samsung Members, доступное в Galaxy Store.