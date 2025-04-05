Устройство с 6,88-дюймовым HD+ экраном (120 Гц, 600 нит), защитой IP52 и двойной камерой (32+8 МП) оснащено процессором Unisoc T2750 Max, ОЗУ до 6 ГБ, хранилищем до 128 ГБ (расширяемым до 2 ТБ) и аккумулятором 5200 мАч с зарядкой 15 Вт.

На индийском рынке представлен новый смартфон начального уровня Poco C71 от компании Xiaomi. Устройство является переименованной версией модели Redmi A5, выпущенной на мировые рынки 1 апреля. Модель позиционируется как преемник Poco C61 и будет конкурировать с Samsung Galaxy M06 и Infinix Smart 9 HD в сегменте бюджетных гаджетов.

источник изображения: notebookcheck

Устройство оснащено 6,88-дюймовым IPS LCD HD+ экраном с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 600 нит. Дисплей сертифицирован по стандарту TUV Low Blue Light для снижения мерцания и поддерживает работу с влажными пальцами. Несмотря на позиционирование в начальном сегменте, смартфон получил защиту от пыли и воды по стандарту IP52. Основная камера включает 32-мегапиксельный основной сенсор и дополнительный модуль, а фронтальная камера на 8 МП предназначена для создания селфи.

Смартфон Poco C71 оснащён процессором Unisoc T2750 Max в сочетании с оперативной памятью до 6 ГБ и встроенным хранилищем на 128 ГБ, поддерживающим расширение до 2 ТБ через карту microSD. Устройство работает на облегчённой версии Android 15 (Go Edition) с гарантией двухлетних обновлений ОС и четырёхлетних исправлений безопасности. Энергию обеспечивает аккумулятор ёмкостью 5 200 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт.

источник изображения: notebookcheck

Среди дополнительных функций — боковой сканер отпечатков пальцев, разъём для наушников 3,5 мм, двухдиапазонный Wi-Fi и подключение к сетям 4G. Габариты модели практически идентичны Redmi A5: толщина корпуса составляет 8,2 мм, вес — 193 г. Poco C71 доступен в чёрном, золотистом и синем цветах. Стартовая цена версии 4 ГБ + 64 ГБ — 6 499 индийских рупий, а вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти оценивается в 7499 индийских рупий (примерно 6500 и 7500 рублей).