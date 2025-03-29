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Аскар_Техник
Раскрыты характеристики серии смартфонов Oppo K13
Устройства позиционируются как конкуренты Redmi Turbo 4 и iQOO Z10 Turbo. Официальный анонс ожидается в ближайшее время, но данные о глобальном релизе пока отсутствуют.

Серия Oppo K13 скоро появится в продаже в Китае. Хотя официальных анонсов ещё не было, чипсеты моделей Oppo K13, Oppo K13 Pro и Oppo K13x уже прошли китайскую сертификацию. Официальные данные пока не раскрываются, но сертификация подтвердила следующие параметры.

 источник изображения: gizmochinaСогласно последним данным, подтвержденным сертификационными документами в Китае и утечкам известного инсайдера Experience More на Weibo, компания Oppo в ближайшее время представит три модели новой серии K13, ориентированные на разные ценовые сегменты. Базовой моделью линейки станет Oppo K13x, который получит процессор Snapdragon 6 Gen 4, 6.67-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением FHD+, а также аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт. В плане фотокамер устройство будет оснащено двойной основной камерой (50+2 МП) и 16-мегапиксельной фронтальной камерой. Дополнительные особенности включают ИК-порт, сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран, и относительно тонкий корпус толщиной 8.45 мм при весе 208 г. 

Более продвинутая модель Oppo K13 получит процессор MediaTek Dimensity 8400, тогда как флагманский K13 Pro будет оснащен топовым чипсетом Snapdragon 8s Gen 4. Обе эти модели позиционируются как прямые конкуренты популярных на китайском рынке Redmi Turbo 4 и iQOO Z10 Turbo, что свидетельствует об их ориентированности на сегмент производительных среднебюджетных устройств.

В то время как официальный анонс новых смартфонов в Китае ожидается в ближайшие недели, информация о возможном глобальном релизе, включая выход на индийский рынок, пока остается под вопросом. Компания Oppo традиционно сначала представляет новые устройства на домашнем рынке, и лишь затем рассматривает возможность их международного запуска.

#oppo k13 #oppo k13pro
Источник: gizmochina.com
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