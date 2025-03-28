Подходит для левшей/правшей, работает от батарейки AA.

Компания ASUS представила беспроводную Bluetooth-мышь Silent Mouse MW105 с бесшумными кнопками и лаконичным дизайном. Модель ориентирована на аудиторию, ценящую тихую работу и доступные решения: студентов, офисных сотрудников и пользователей, которым важна эргономика.

Симметричный беспроводной дизайн универсален для левшей и правшей, а масса в 48 граммов обеспечивает легкость транспортировки. Бесшумные переключатели исключают щелчки, что делает устройство подходящим для тихих пространств: офисов, библиотек, учебных аудиторий.

источник изображения: gizmochinaМодель поддерживает настраиваемый DPI с тремя режимами (800/1200/1600), переключаемыми кнопкой на корпусе. Обеспечивается точное отслеживание курсора благодаря Bluetooth 5.0 с низкой задержкой сигнала. Для работы не требуется установка дополнительного ПО: устройство готово к использованию сразу после подключения. Питание осуществляется от одной батарейки AA. Стоимость устройства составляет 899 индийских рупий.