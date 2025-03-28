Часы оснащены акселерометром для подсчёта шагов, синхронизацией с приложением через Bluetooth, функцией поиска телефона и замером времени с точностью до 0,01 сек.

Линейка часов Casio G-Shock Move под кодом GMDS300C появилась в продаже на одном из ключевых рынков. Модели, также обозначаемые как серия GMD-B300SC, впервые привлекли внимание в начале текущего года, а их глобальный релиз запланирован на февраль. Коллекция включает три варианта: GMDB300SC-2 (бирюзовый корпус), GMDB300SC-4 (кораллово-оранжевый акцент) и GMDB300SC-7 (белая цветовая гамма).

источник изображения: notebookcheckМодель GMDS300C в линейке G-Shock оснащена встроенным акселерометром для отслеживания количества шагов. На дисплее отображаются ежедневная активность и прогресс в достижении целей. Синхронизация по Bluetooth обеспечивает передачу данных в приложение Casio Watches, где доступен журнал статистики. Дополнительные функции приложения включают поиск телефона и экспорт результатов измерений с точностью до 1/100 секунды.

источник изображения: notebookcheckЧасы поддерживают выбор двух часовых поясов из 300 городов, а также 12- или 24-часовой формат времени. В список функций входят таймер обратного отсчёта, пять ежедневных сигналов и светодиодная подсветка. Модель с ударопрочным корпусом из смолы и восьмиугольным безелем обладает водонепроницаемостью до 200 метров. Автономность работы достигает двух лет благодаря батарее типа CR2016. Ремешок и спортивный дизайн завершают конструкцию, ориентированную на активное использование. Стоимость каждой версии составляет 120 долларов.