По слухам, он получит восьмиядерную архитектуру и покажет высокую производительность, близкую к Apple M4. Чипсет планируется использовать в устройствах от Vivo, Oppo и Honor.

Компания MediaTek анонсировала чип Dimensity 9400 в октябре 2024 года. Появились сведения, что тайваньский производитель сейчас занимается разработкой модели Dimensity 9500, релиз которой ожидается в четвертом квартале текущего года. Недавно в социальной сети Weibo известный инсайдер Digital Chat Station опубликовал предварительные данные о характеристиках чипсета D9500.

По данным источников, инженерные образцы следующего поколения чипсета MediaTek уже готовы. Согласно утечкам, чипсет получит восьмиядерную архитектуру 1+3+4, а его ориентировочный результат в бенчмарке AnTuTu составит около 3,5 млн баллов. Хотя название чипсета не было указано, предположительно речь идёт о будущем флагмане компании — Dimensity 9500.

источник изображения: gizmochinaРанее сообщалось о двух ядрах Cortex-X930 (Travis) в составе процессора, однако актуальные данные указывают на наличие только одного такого ядра с тактовой частотой свыше 4 ГГц. Ожидается, что одноядерная производительность Dimensity 9500 приблизится к уровню Apple M4. Этому могут способствовать внедрение масштабируемого матричного расширения ARM (SME) и использование усовершенствованного 3-нм техпроцесса TSMC N3P. По предварительным данным, смартфоны на базе MediaTek Dimensity 9500 и Snapdragon 8 Elite 2 от Qualcomm могут быть представлены в октябре. Отдельные производители рассматривают возможность досрочного запуска устройств уже в конце сентября, чтобы успеть выпустить их до начала ноября.

Ожидается, что Dimensity 9500 будет использоваться в флагманских линейках крупных брендов. В частности, Vivo и Oppo могут интегрировать чипсет в модели серий X300 и Find X8 соответственно. Также сообщается о возможном применении процессора в смартфонах линейки Honor Magic 9. Параллельно MediaTek готовит к выпуску ускоренную версию чипа — Dimensity 9400 Plus с тактовой частотой 3,73 ГГц. Его планируют представить в следующем месяце. Среди устройств, которые могут получить эту модификацию, называются Oppo Find X8s, Find X8s+, Vivo X200S, Realme GT 7, iQOO Neo 10S, OnePlus Ace 5S и Redmi K80 Ultra.