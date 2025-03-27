Изменения направлены на баланс качества съёмки и уменьшения габаритов.

В рамках подготовки к выпуску флагманской модели Galaxy S26 Ultra компания Samsung, предположительно, рассматривает возможность существенного обновления технических характеристик устройства. Это решение может стать первым значительным изменением за два поколения линейки Ultra, где ранее наблюдалась лишь минимальная коррекция дизайна и компонентов.

Согласно данным из открытых источников, в текущих прототипах смартфона тестируется модуль основной камеры с 200-мегапиксельным перископным телеобъективом. Параллельно появилась информация, что инженеры компании экспериментируют с альтернативными конфигурациями камер, включая вариации с сенсорами разного разрешения и оптическими схемами. Эти изменения могут быть частью стратегии по усилению конкурентных преимуществ модели в сегменте флагманских устройств.

источник изображения: gizmochinaСогласно данным инсайдера, один из прототипов Galaxy S26 Ultra оснащен двойным телеобъективом с увеличенным до 3,5× зумом вместо прежнего 3×. Основное нововведение — 50-мегапиксельный сенсор (1/3,15 дюйма, пиксель 0,56 мкм), который придет на смену текущему 10-МП модулю (1/3,52 дюйма, пиксель 1,12 мкм).

Технология объединения пикселей 4-в-1 позволит улучшить светочувствительность в режиме 12,5 МП, а высокое разрешение (свыше 33 МП) — обеспечить запись видео 8K через 3,5-кратный телеобъектив. Реализация этих функций будет зависеть от финальных решений Samsung.Изменения направлены на баланс между компактностью камеры и качеством съемки в условиях роста конкуренции среди флагманов. Согласно имеющимся данным, в прототипе Galaxy S26 Ultra перископический телеобъектив получил увеличение 8× вместо 5×, как в предыдущей модели S25 Ultra. Новый 50-мегапиксельный сенсор сохранил разрешение, но стал компактнее — 1/2,76 дюйма против 1/2,52 дюйма у предшественника. Это изменение, вероятно, направлено на сокращение выступа камеры: больший зум и крупный сенсор увеличивают её габариты, а уменьшение размера матрицы частично компенсирует данный эффект.

источник изображения: gizmochinaСверхширокоугольный модуль в прототипе остался без изменений, однако основной датчик оснащён механизмом переменной диафрагмы F/1.4–4.0. Отмечается, что Samsung продолжает тестировать различные конфигурации, и окончательные характеристики могут быть скорректированы до релиза устройства.