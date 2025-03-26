В комплекте — два беспроводных микрофона (10 часов автономности), гитарный вход и AUX. Дизайн включает настраиваемую LED-подсветку, синхронизируемую со звуком через приложение.

Компания JBL выпустила в Китае свою новейшую акустическую систему JBL PartyBox Encore 2, ориентированная на использование во время вечеринок.

Модель Encore 2 разработана как центральный элемент вечеринок в помещении или на открытом воздухе. Ее звуковая система мощностью 100 Вт (RMS) включает 135-миллиметровый длинноходный сабвуфер и два 25-миллиметровых купольных твитера, охватывающие частотный диапазон от 40 Гц до 20 кГц. Подключение по Bluetooth 5.4 с поддержкой LE Audio обеспечивает стабильный сигнал, а технология Auracast позволяет объединять несколько колонок в одну систему.

Вес Encore 2 составляет 6,4 кг, корпус оснащен закругленными краями и силиконовой ручкой для удобной транспортировки. У колонки уровень влагозащиты IPX4.

источник изображения: gizmochinaВстроенный аккумулятор ёмкостью 4722 мАч обеспечивает до 15 часов непрерывного воспроизведения и заряжается менее чем за 3,5 часа. В комплектацию входят два беспроводных микрофона с автономностью до 10 часов, которые синхронизируются друг с другом через специальные ручки для плавной регулировки громкости. Для музыкантов предусмотрен отдельный гитарный вход с регулировкой усиления, а для подключения сторонних устройств — порт AUX на задней панели.

Фронтальная решётка украшена тиснёным логотипом JBL в форме звуковой волны, а светодиодные кольца настраиваются через приложение JBL PartyBox. Синхронизация световых эффектов и звуковых профилей позволяет адаптировать визуальное оформление под динамику аудиодорожки.