Новый 16-ядерный процессор Ryzen 9 9955HX3D с технологией 3D V-Cache показал лидерство в однопоточных тестах (Cinebench 2024, Geekbench 6), опередив конкурентов, включая Arrow Lake Core Ultra 9 285H.

Компания AMD предоставила изданию HotHardware возможность поделиться предварительными результатами тестирования нового флагманского процессора для игровых ноутбуков — 16-ядерного Ryzen 9 9955HX3D. Этот процессор отличается не только рекордным количеством ядер в линейке бренда, но и поддержкой технологии 3D V-Cache.

источник изображения: videocardzПроцессор оснащен дополнительными 64 МБ кэш-памяти и способен достигать максимальной тактовой частоты 5,4 ГГц в однопоточном режиме. Согласно данным HotHardware, при полной загрузке всех ядер частота стабилизируется на уровне 4,4 ГГц, а при использовании двух ядер — до 5,2 ГГц.

Полные результаты тестов, включая игровые показатели, пока не опубликованы. Это может быть связано с действующими ограничениями NVIDIA на обзоры ноутбуков с графикой RTX 50. Тем не менее, доступные данные демонстрируют потенциал процессора в задачах, требующих высокой вычислительной мощности. Ожидается, что подробный анализ производительности будет представлен в ближайших обзорах.

источник изображения: videocardzПредварительные результаты тестирования процессора Ryzen 9 9955HX3D демонстрируют лидерство в однопоточной производительности среди моделей своего класса. Согласно данным HotHardware, чип превзошел конкурирующие решения, включая Arrow Lake Core Ultra 9 285H, в бенчмарках Cinebench 2024 и Geekbench 6. При этом гибридный процессор Strix Halo сохранил преимущество в многопоточных задачах Geekbench. Полная информация по тестам доступна на сайте издания.

источник изображения: videocardzИспытания проводились на ноутбуке MSI Raider A18 HX, который, по предварительным данным, будет оснащаться графикой RTX 5090 или RTX 5080. Система поддерживает совокупный TDP до 260 Вт для CPU и GPU, а также включает дисплей 4K Mini-LED и оперативную память DDR5-5600. Графический процессор в этой конфигурации способен работать на мощности до 175 Вт, однако детальные показатели игровой производительности будут раскрыты в следующих обзорах. Отдельное внимание уделено технологическим особенностям Ryzen 9 9955HX3D: 16 ядер, поддержка 3D V-Cache и пиковая частота 5,4 ГГц в однопоточном режиме.