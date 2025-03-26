Компания AMD предоставила изданию HotHardware возможность поделиться предварительными результатами тестирования нового флагманского процессора для игровых ноутбуков — 16-ядерного Ryzen 9 9955HX3D. Этот процессор отличается не только рекордным количеством ядер в линейке бренда, но и поддержкой технологии 3D V-Cache.
Процессор оснащен дополнительными 64 МБ кэш-памяти и способен достигать максимальной тактовой частоты 5,4 ГГц в однопоточном режиме. Согласно данным HotHardware, при полной загрузке всех ядер частота стабилизируется на уровне 4,4 ГГц, а при использовании двух ядер — до 5,2 ГГц.
Полные результаты тестов, включая игровые показатели, пока не опубликованы. Это может быть связано с действующими ограничениями NVIDIA на обзоры ноутбуков с графикой RTX 50. Тем не менее, доступные данные демонстрируют потенциал процессора в задачах, требующих высокой вычислительной мощности. Ожидается, что подробный анализ производительности будет представлен в ближайших обзорах.
Предварительные результаты тестирования процессора Ryzen 9 9955HX3D демонстрируют лидерство в однопоточной производительности среди моделей своего класса. Согласно данным HotHardware, чип превзошел конкурирующие решения, включая Arrow Lake Core Ultra 9 285H, в бенчмарках Cinebench 2024 и Geekbench 6. При этом гибридный процессор Strix Halo сохранил преимущество в многопоточных задачах Geekbench. Полная информация по тестам доступна на сайте издания.
Испытания проводились на ноутбуке MSI Raider A18 HX, который, по предварительным данным, будет оснащаться графикой RTX 5090 или RTX 5080. Система поддерживает совокупный TDP до 260 Вт для CPU и GPU, а также включает дисплей 4K Mini-LED и оперативную память DDR5-5600. Графический процессор в этой конфигурации способен работать на мощности до 175 Вт, однако детальные показатели игровой производительности будут раскрыты в следующих обзорах. Отдельное внимание уделено технологическим особенностям Ryzen 9 9955HX3D: 16 ядер, поддержка 3D V-Cache и пиковая частота 5,4 ГГц в однопоточном режиме.