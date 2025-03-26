Стоимость начинается от 10 560 долларов.

Коллекция Horizon от бренда Caviar, представленная на прошлой неделе, объединяет флагманские смартфоны, преобразованные в художественные объекты, вдохновленные знаковыми городами. В рамках линейки выпущены версии iPhone 16 Pro и Pro Max, которые приурочены Москве и украшены изображением российской столицы.

источник изображения: gizmochinaНа задней стороне смартфонов изображены достопримечательности Москвы, среди которых — Спасская башня и собор Василия Блаженного. Спасская башня декорирована 24-каратным золотом и алыми гранатами, изготовленными из иттрия — редкоземельного металла уральского происхождения. Окно башни подчеркнуто вставкой из индия. Собор Василия Блаженного выполнен вручную с использованием яркой цветной эмали.

источник изображения: gizmochinaКорпус устройства изготовлен из титана премиум-класса с черным PVD-покрытием, дополненным золотыми узорами фейерверков, выполненными лазерной гравировкой. Боковые кнопки инкрустированы 18-каратным золотом. Для коллекционеров доступна опция — механические часы, интегрированные в Спасскую башню. Серия ограничена десятью экземплярами.

источник изображения: gizmochinaКоллекция Horizon также включает версии, вдохновленные другими городами. Лондонская модель украшена золотой миниатюрой Биг-Бена с механическими часами, дубайская — трехмерной золотой панорамой с небоскребом Бурдж-Халифа. В линейке представлены: Гибралтар с титановой гравировкой берберийских макак, Багамы с позолоченными цветами бузины и Шанхай с изображением городского горизонта на складном Huawei Mate X6. Стоимость московской версии стартует от 10 560 долларов за iPhone 16 Pro (128 ГБ) и достигает 12 060 долларов за версию Pro Max (1 ТБ).