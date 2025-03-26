В тизерах показаны цвета Stellar Black и Glacier Silver, а также дизайн с круглым модулем камеры.

Компания iQOO официально объявила о выходе смартфона iQOO Z10 на индийский рынок. Запуск устройства запланирован на следующий месяц, однако до анонса, ожидаемого в апреле, в сети появился тизер будущей новинки. На опубликованных изображениях продемонстрирован один из цветовых вариантов модели, что позволило заранее ознакомиться с её дизайном.

Китайский производитель смартфонов iQOO опубликовал новый тизер модели Z10 через официальный аккаунт в X (ранее Twitter). На изображении показан вариант дизайна Stellar Black с матовым покрытием. Ранее в другом тизере был представлен цвет Glacier Silver, что подтверждает наличие у устройства нескольких вариантов оформления.

источник изображения: gizmochinaНа опубликованном постере виден дизайн задней панели смартфона: камеры и светодиодная вспышка расположены в крупном круглом модуле. Хотя точные характеристики камеры не раскрыты, в тизере подтверждается поддержка оптической стабилизации (OIS) для основного сенсора. Кроме того, в прошлых анонсах сообщалось, что iQOO Z10 получит аккумулятор повышенной ёмкости — 7300 мАч.

Смартфон iQOO Z10 оснащён одной из самых крупных батарей среди коммерческих устройств. Официальный анонс модели на индийском рынке запланирован на 11 апреля 2025 года. Согласно данным из утечек, устройство получит четырёхизогнутый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением FHD+. В качестве процессора, вероятно, будет использоваться чипсет Snapdragon 7 Gen 4 или Snapdragon 7s Gen 3.