Оснащен проводной зарядкой 80 Вт и беспроводной 50 Вт.

Oppo раскрыла детали дизайна и технических характеристик компактного флагманского смартфона Find X8s. Среди особенностей модели выделены ультратонкий корпус, узкие рамки экрана и облегченная конструкция. Презентация устройства состоится 10 апреля в Китае вместе с анонсом смартфонов Find X8s+ и Find X8 Ultra, планшета Pad 4 Pro, умных часов Watch X2 Mini и наушников Enco Free 4 TWS.

источник изображения: GizmochinaСмартфон Oppo Find X8s оснащен 6,3-дюймовым плоским дисплеем, что подчеркивает его компактный формат в линейке флагманов. Благодаря дизайну, удалось значительно уменьшить выступ камеры и минимизировать рамки, создавая бесшовный, практически безрамочный вид.

источник изображения: GizmochinaУстройство имеет вес менее 180 г, что делает его примерно на 20 г легче, чем iPhone 16 Pro. Производитель подчеркивает, что при уменьшении габаритов удалось сохранить все ключевые функции флагманского устройства.

источник изображения: GizmochinaFind X8s оснащен чипсетом Dimensity 9400+, работающим на частоте 3,7 ГГц. Аккумулятор емкостью 5700 мАч обеспечивает проводную зарядку мощностью 80 Вт и магнитную беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

источник изображения: GizmochinaЗадняя камера состоит из 50-мегапиксельной основной камеры с поддержкой OIS, 8-мегапиксельного сверхширокоугольного объектива и 50-мегапиксельной телефотокамеры с 2-кратным оптическим зумо

Доступные конфигурации памяти: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16/1 ТБ. Устройство будет доступно в трех цветовых вариантах: Moonlight White, Hyacinth Purple и Starry Black.