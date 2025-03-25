X200S получит OLED-дисплей 1,5K, защиту IP68/69, тройную камеру и чипсет Dimensity 9400 Plus.

В рамках анонса новой модели линейки Vivo X200S был представлен тизер, демонстрирующий обновлённый фиолетовый цвет корпуса устройства. Данный цветовой вариант также будет доступен для модели X200 Pro Mini. Ожидается, что анонс смартфонов, включая Vivo X200 Ultra и другие устройства, состоится во второй половине апреля текущего года на китайском рынке.

На последнем изображении представлены два смартфона в фиолетовом цветовом исполнении: слева — Vivo X200 Pro Mini, справа — предстоящая модель Vivo X200S. Последняя оснащена плоским 6,67-дюймовым LTPS-дисплеем с симметричными рамками и изогнутыми краями, подчеркивающими премиальный дизайн. Среди ключевых особенностей устройства — ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном и поддержка беспроводной зарядки. Эти обновления отличают модель от прошлогоднего Vivo X200 с оптическим датчиком отпечатков. Фиолетовая версия X200 Pro Mini, в отличие от X200S, не получит изменений в технических характеристиках или дизайне.

Презентация новинок, включая X200S, X200 Ultra, планшет Vivo Pad 4 Pro и часы Watch 5, запланирована на вторую половину апреля в Китае.

источник изображения: gizmochina

Согласно данным утечек, смартфон Vivo X200S получит 6,67-дюймовый OLED-дисплей LTPS с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Устройство, вероятно, будет соответствовать стандарту защиты IP68/69 от воды и пыли, а также работать на базе Android 15 с оболочкой OriginOS 5. Для съёмки предусмотрена трёхмодульная камера: 50-МП основной сенсор Sony IMX921 с оптической стабилизацией, 50-МП сверхширокоугольный объектив Samsung JN1 и 50-МП перископический телеобъектив LYT-600 с 3-кратным оптическим зумом.

Основой смартфона станет чипсет MediaTek Dimensity 9400 Plus в сочетании с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора составит 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной — 50 Вт. Модель будет доступна в фиолетовом, чёрном и серебристом цветовых вариантах.